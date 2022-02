Camino brucia trave del solaio dopo una settimana, intervento in Versilia

I vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta sono intervenuti questa notte nel centro storico in Via Mazzini per l'incendio di un camino in un appartamento al secondo piano di un edificio di tre piani.

Il camino, acceso l'ultima volta una settimana fa, aveva incendiato un trave in legno del solaio del terzo piano, nascosto dalla controsoffittatura in cartongesso.

Ieri sera, dopo una lenta carbonizzazione che ha divorato più di due metri di trave, ha ceduto facendo cadere alcune mezzane del solaio.

Fortunatamente l'appartamento del piano superiore non è abilitato al momento e non sono state coinvolte persone nell'evento.

Per poter ripristinare le condizioni di sicurezza, è stato necessario realizzare un'opera provvisionale a sostegno del solaio e l’utilizzo delle abitazioni al secondo e terzo piano è stato momentaneamente interdetto.