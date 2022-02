Carnevale al Parco di Serravalle, evento e concorso al Green Bar

C’è anche il ‘Green’ tra i colori del Carnevale empolese. Domenica 27 febbraio, dalle ore 14.30, al Green Bar nel parco di Serravalle di Empoli si terrà una festa in maschera dedicata ai bambini.

Tanti costumi e tanto divertimento per un Carnevale all’aria aperta. Ad animare il pomeriggio ci sarà ‘Mary Eventi’ con giochi e attività.

I bambini si sfideranno anche a ‘colpi di maschera’: una giuria deciderà infatti le cinque maschere più belle, divise per categoria, e i vincitori riceveranno una targa premio e un buono spesa da usare per acquisti a La San Paolo Libri&Persone, la libreria di via del Giglio nel centro di Empoli.

Saranno scelte la ‘maschera più eccentrica’, la ‘maschera tradizionale più carina‘, la ‘maschera più eco-sostenibile‘ e la ‘maschera più divertente’ e la ‘maschera più vintage’.

La quota per ogni bambino è di 5€, comprensivo di un ‘kit carnevale’ che sarà consegnato ad ognuno.

Per partecipare è necessario iscriversi o via mail a segreteria@sintesiminerva, oppure chiamando il numero 0571 534926. Il pagamento avverrà il giorno stesso al Green Bar nel parco di Serravalle.

L’evento si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid per eventi all’apert