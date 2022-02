Cgil, incontro coi giovani al Teatro Politeama di Poggibonsi

Venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 15,30 presso la sala SET del Teatro Politeama di Poggibonsi si svolgerà l’evento ‘La Cgil incontra i giovani’, organizzato dal sindacato per affrontare il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con gli studenti (ingresso libero con obbligo di green pass rafforzato).

“Vogliamo dialogare non solo con i lavoratori e le lavoratrici, - spiega la Cgil senese - ma anche con stagisti, tirocinanti e ragazze e ragazzi che svolgono percorsi di scuola/lavoro, sia per comprendere le loro esperienze sia per condividere il concetto che a tutti deve essere garantita l’incolumità all’interno di un’azienda, un cantiere o qualsivoglia luogo di lavoro”.

“E’ necessario, e le morti dei giovanissimi Lorenzo e Giuseppe a distanza di pochi giorni lo hanno drammaticamente confermato, - prosegue il sindacato - potenziare e migliorare i controlli e garantire una formazione specifica agli studenti, ai tutor e ai dipendenti già presenti in azienda con linee guida condivise su come operare in queste situazioni. Inoltre non è accettabile che la presenza di studenti all’interno di un perimetro aziendale venga considerata al pari di lavoro subordinato vero e proprio”.

“Proprio per questo abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici degli istituti superiori del territorio e ai Rettori delle Università senesi degli incontri sul tema, - annuncia la Cgil - a seguire coinvolgeremo anche gli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL,…) per chiedere il controllo del rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza e non solo”.

“Infine anche le imprese e le associazioni di categoria si devono far carico di questa situazione - conclude il sindacato - considerando la sicurezza un investimento e non un costo e la conoscenza del rischio da parte dei lavoratori e delle lavoratrici come il principale deterrente agli infortuni. Chiunque esce la mattina dalla propria casa per andare a lavorare, o per un’esperienza formativa prevista dal proprio percorso di studi, deve avere la certezza di tornarvi la sera”.

Fonte: Ufficio stampa