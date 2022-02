Coronavirus Toscana, 2.993 contagi

Contagi 24 febbraio, ancora sotto quota 3mila

I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.993 su 29.855 test di cui 8.406 tamponi molecolari e 21.449 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,03% (49,4% sulle prime diagnosi).

I dati rimangono sostanzialmente invariati rispetto a ieri, un equilibrio che la Toscana mantiene da diverse settimane. Nella giornata di ieri intanto è stato annunciato il 31 marzo come l'ultimo giorno dello stato di emergenza in Italia per il coronavirus.

Sul fronte vaccini, siamo a 8,63 milioni di dosi somministrate, di cui 2,27 milioni di dosi booster.

Il bollettino dei dati viene fornito dal presidente Giani nel suo consueto report mattutino.

Contagi 24 febbraio - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO