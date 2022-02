Dieci incidenti stradali in mattinata a Firenze: traffico nel caos

Raffica di incidenti sulle strade cittadine. Questa mattina si sono registrati 10 sinistri, di cui sette nella fascia oraria 7-9, su alcune delle principali viabilità cittadine come il Viadotto dell’Indiano, piazza Paolo Uccello, viale Guidoni, viale XI Agosto, viale del Poggio Imperiale. I sinistri, per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti dei veicoli coinvolti, hanno però causato risentimenti diffusi sulla circolazione cittadina. Nella seconda parte della mattina si sono registrati ulteriori sinistri in via del Campo di Arrigo, viale Lavagnini e via Maggio. Quest’ultimo ha visto il coinvolgimento di uno scooterista che è stato portato in ospedale in codice rosso. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. La strada al momento risulta chiusa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa