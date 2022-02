Elezioni Serravalle Pistoiese, i cittadini scelgono il candidato Pd

Si sta concludendo la "campagna" dei candidati alle Primarie del Partito Democratico per la designazione del candidato a Sindaco del Centrosinistra per le elezioni comunali previste a Maggio-Giugno di quest’anno. I due candidati Silvano Barbasso, 65 anni, pensionato USL e Sandro Cioni, 49 anni titolare dell' "Agraria Cioni" di Casalguidi, si sono confrontati nei giorni scorsi nel corso di tre incontri/intervista a Masotti, Serravalle e Cantagrillo.

L’appuntamento è per questa domenica 27 Febbraio, quando dalle ore 8 alle ore 20, iscritti, elettori e simpatizzanti del Partito Democratico, italiani e cittadini dell’Unione Europea, residenti nel Comune di Serravalle e che abbiano compiuto 18 anni, potranno fare la loro scelta recandosi in uno dei due seggi predisposti, il primo al Circolo ARCI di Masotti nei pressi della Stazione ferroviaria riservato ai cittadini che alle elezioni nazionali votano nei seggi di Ponte, Serravalle, Castellina e Masotti, l’altro al Circolo Milleluci di Casalguidi in via Fratelli Cervi n. 1 riservato ai cittadini che alle elezioni nazionali votano nei seggi di Casalguidi.

Fonte: Partito Democratico Serravalle Pistoiese