Galli (Lega): "Maglia nera per la tratta ferroviaria Empoli-Siena: rimborsi magra soddisfazione"

“Non è certamente una novità che la tratta ferroviaria Empoli-Siena sia la più disastrata della Toscana -afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - ma ogniqualvolta si analizza la criticità è naturale che cresca l’indignazione da parte dei tanti pendolari che, quotidianamente, devono utilizzarla per andare al lavoro o a scuola. Anche nel tragitto-Firenze-Empoli non sono rose e fiori, ma probabilmente le cose peggiorano alquanto nel secondo spezzone della linea. Ecco che, quindi i frequenti bonus da parte di Trenitalia, che sono una sorta di ammissione di responsabilità, sono una magra consolazione per gli utenti. A fronte di questa palese e reiterata problematicaci appare, dunque, poco incisiva e convincente l’azione dell’Assessorato competente che dovrebbe tutelare appieno gli interessi dei viaggiatori.”

“Non bastano, infatti, meri intendimenti-insiste Galli-ma è fondamentale fare giuste e continuative pressioni nei confronti di chi gestisce, piuttosto male, la predetta tratta ferroviaria. A furia di bonus si va poco lontano e ritardi, cancellazioni e mezzi obsoleti rimangono, quindi, colpevolmente, una triste realtà.”





