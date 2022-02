Odra e Daria, le 'Gnigne a Zonzo' che fanno scoprire la Toscana su Instagram

Si può girare per la Toscana rimanendo su Instagram? La risposta è sì, grazie a due ragazze della provincia di Pisa. Si chiamano Odra Bolognesi e Daria Gambini, sono due ventottenni e hanno creato la pagina 'Gnigne a zonzo'. Il profilo si occupa di viaggi e delle bellezze della nostra regione ed è finito anche tra le mani di Eugenio Giani, che poche giorni fa ne ha parlato su Facebook. Ma cosa è Gnigne a zonzo? Ce ne parlano proprio Odra Bolognesi e Daria Gambini.

Raccontateci qualcosa di voi.

Ci chiamiamo Odra e Daria, veniamo rispettivamente da Calcinaia e Castelfranco di Sotto e siamo coetanee e amiche da anni. Nella vita facciamo altro: Odra lavora al patronato Inac, Daria si occupa di comunicazione per la concessionaria BluBay.

Cosa significa 'Gnigne a zonzo'?

'Gnigne' è una parola inventata da Daria che nasce da un'onomatopea. In passato era riferita al cane del suo ragazzo e poi ha iniziato a usarla con le persone che le stanno a cuore. Ecco perché 'Gnigne'.

Come e quando è nata la pagina?

Già sui nostri profili condividevamo i luoghi in cui andavamo e spesso erano, per così dire, particolari. Legate da amicizia e passione, una sera in un ristorante vegano della nostra zona ci è venuta in mente l'idea di fare la pagina. 'Gnigne a zonzo' è nata il 10 settembre 2021, per noi è già un successo perché non credevamo di poter avere questo seguito.

Vi ispirate a qualcuno in particolare?

Sì, a 'irenecloset', una ragazza di Firenze che ci ha fatte appassionare e la seguiamo sempre con piacere. Ma anche a 'In viaggio con il tubo', ovvero Giorgio e Martina che su youtube fanno viaggi bellissimi e danno ottimi consigli di viaggi e buon cibo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Odra e Daria | In giro con noi (@gnigneazonzo)

E invece la vostra passione per viaggi e fotografia come si è sviluppata?

Il viaggio è stata una costante: abbiamo fatto il liceo linguistico assieme, quella scuola per natura ti porta a viaggiare e a conoscere culture diverse. Abbiamo nel dna la voglia di scoprire e di scuriosare La fotografia è cosa più recente, dovuta anche al periodo in cui viviamo, è una passione recente.

Qual è il vostro luogo del cuore?

Per Odra cuore è Calcinaia, dove vive da sempre e a cui è molto legata. Per Daria il luogo del cuore è sicuramente Castelfranco di Sotto dove vive da 28 anni.

Quello più 'instagrammabile'?

Odra pensa sia proprio lungo l'Arno, con lo sfondo delle case colorate e il vecchio ponte della ferrovia, diremmo anche romantico. Per Daria invece è San Miniato, peraltro luogo in cui è nata.

Come funziona un vostro post? Come ci lavorate?

I luoghi che selezioniamo li scegliamo in base a ciò che ci incuriosisce. Ci siamo rese conto, soprattutto con l'avvento della pandemia, che troppo spesso anche noi che viviamo il nostro territorio lo conosciamo poco e questo ci spinge sempre di più a girare tra i paesini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Odra e Daria | In giro con noi (@gnigneazonzo)

Paesini e borghi, ma anche realtà locali come ristoranti e negozi.

Sì, ci piace l'idea di tornare ad avere contatto, quel contatto che ci è mancato in questi due anni e che la tecnologia ci ha fatto sempre più mancare. Siamo abituati a cliccare su un sito per fare acquisti ma a noi piace andare fisicamente nel negozio, vedere chi fa i sacrifici per portarlo avanti e speriamo di poter essere una finestra per le realtà del nostro territorio.

La pandemia ha cambiato il nostro modo di viaggiare? Si riscopre il turismo di prossimità?

Crediamo che ci sia voglia in generale di viaggiare, di poter tornare alla libertà, di poter conoscere persone, di non stare rinchiusi in noi stessi. La pandemia ci ha cambiati molto. La Toscana è una regione che ha tanto da offrire da più punti di vista: storico, artistico, geografico, gastronomico. Quindi, perché non sceglierla?

Per il futuro che progetti avete?

Speriamo di migliorarci e di poter arrivare a sempre più persone, non solo a possibili turisti ma anche e soprattutto a chi queste zone le vive. Vorremmo incuriosire le persone e far sì che visitino ciò che proponiamo. Tutto questo con l'entusiasmo che ci caratterizza.

Come vedete il vostro profilo nel breve periodo?

Vorremmo dare una mano. Vorremmo che il profilo diventasse anche uno spazio per le attività locali, come la rubrica che avevamo creato a Dicembre in occasione dei regali di Natale. Accettiamo volentieri consigli, idee e se qualche ente che promuove il territorio avesse bisogno del nostro aiuto, anche se piccolo, siamo ben disponibili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Odra e Daria | In giro con noi (@gnigneazonzo)

G.L.