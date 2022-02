Guerra in Ucraina, fiaccolata per la pace a Bagno a Ripoli

Una fiaccolata per la Pace, per chiedere lo stop immediato dell’intervento militare russo in Ucraina. Si svolgerà domenica 27 febbraio alle 18 a Bagno a Ripoli. Ad organizzarla è il Comune che in questo modo fa suoi e rilancia l’appello alla Pace condiviso da tutti i sindaci della Metrocittà di Firenze e gli inviti alla mobilitazione pacifica di Anci e Ali nazionale, a partire dalla presenza dell'amministrazione oggi pomeriggio al presidio in programma a Scandicci.

Domenica pomeriggio, dal palazzo comunale (piazza della Vittoria,1) illuminato con i colori della Pace, la carovana si sposterà in piazza della Pace, con un breve percorso nel cuore della frazione capoluogo. Accanto al sindaco Francesco Casini e alla giunta comunale, saranno presenti i rappresentanti del Consiglio comunale e della Commissione Pace e Diritti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“Quella tra Russia e Ucraina è una crisi senza precedenti, non possiamo restare indifferenti, è una frattura che ci riguarda tutti, è una ferita per tutta l’Europa - afferma Casini -. Il nostro è da sempre un territorio di pace, domenica saremo in piazza per ribadire la nostra ferma contrarietà ad ogni guerra, un appello al dialogo e la massima solidarietà al popolo ucraino”.

