In memoria di Silvano Sarti, 3 anni dopo la scomparsa un evento a Empoli

Sabato 26 febbraio alle 10 al circolo Arci di Santa Maria a Empoli si terrà la presentazione del libro “Silvano Sarti. Partigiano, operaio e sindacalista” (Florence Art edizioni, 2021). Il volume esce con il sostegno della Camera del Lavoro di Firenze.

L’iniziativa è stata organizzata dal Partito democratico di Empoli, Cgil, Anpi e Arci in occasione dei tre anni dalla scomparsa di Sarti.

"Vogliamo ricordarlo e raccontare la sua vita spesa a difesa della libertà, della democrazia e dei diritti dei lavoratori-spiega Lorenzo Cei, segretario Pd Empoli- Silvano è stato una inesauribile fonte di ispirazione per tutti noi, per gli studenti a cui ha raccontato incessantemente la storia della Liberazione, per i lavoratori a cui non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, a tutte le democratiche e i democratici che lo hanno accompagnato nell’opera di disseminazione dei valori della Resistenza".

All’incontro interverranno Brenda Barnini, sindaca del Comune di Empoli, Paola Galgani, segretaria camera del lavoro di Firenze, Valeria Carboncini, ArciEmpolese Valdelsa e Matteo Tanzini, Anpi sez. di Empoli