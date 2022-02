Incidente in A1, due morti dopo il ribaltamento di un tir

Un tir si è ribaltato in A1 e si è scatenato un incendio poco prima dell'uscita di Scandicci. L'incidente è avvenuto attorno alle 14, coinvolti due mezzi pesanti (uno di questi trasporta carta compressa), un camper e una vettura. L'incendio ha coinvolto tutti i mezzi nominati. Nell’incidente due persone hanno perso la vita.

Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

‼ In #A1, per incidente al km 289, traffico bloccato e tratto chiuso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e per tratto chiuso 1 km di coda tra Incisa-Reggello e Firenze Sud verso Bologna. #viabiliTOS #viabiliFI

