Incontro con Alia per parlare del biodigestore di Casa Sartori

L'Amministrazione Comunale e Alia Servizi Ambientali hanno organizzato un incontro pubblico per presentare nel dettaglio come funzionerà il biodigestore di Casa Sartori e quali saranno le sue specifiche caratteristiche.

Il nascente biodigestore prevede un importante ammodernamento tecnologico del già presente impianto di compostaggio e permetterà di migliorare ed incrementare notevolmente la capacità di riciclo dei rifiuti organici e biodegrabili con la produzione di compost di alta qualità da utilizzare in agricoltura e di produrre un combustibile pulito.

Si tratta di un impianto che prevede di trattare circa 160mila tonnellate/anno di rifiuti organici e scarti verdi (come le potature per esempio) in modo da rendere quasi autosufficiente l'intero Ambito Toscana Centro; il tutto viene fatto a basso impatto energetico e con la produzione di biometano che potrà poi essere utilizzato anche per autotrazione.

L'invito per tutta la cittadinanza è per martedì 1° marzo 2022, alle ore 21.30, presso l'Auditorium del Centro Culturale "Le Corti".

"Questa è un'occasione importante per farsi un'idea precisa su come funzionerà l'impianto e che risvolti avrà sulla gestione dell'intero ciclo dei rifiuti. Si parla tanto di economia circolare e questo impianto è uno di quelli che la realizza in pieno: da uno scarto alimentare produce una materia prima seconda da riusare come energia per l'autotrazione e come compost di alta qualità per l'agricoltura." spiega il Sindaco Alessio Mugnaini.

“Il biodigestore che realizzeremo a Montespertoli, con la nuova sezione di digestione aerobica che garantisce l’efficientamento dell’attuale impianto di compostaggio, è un'infrastruttura fondamentale per produrre biogas e compost dai rifiuti organici. Questo sviluppo tecnologico conferma la centralità del polo impiantistico di Casa Sartori, che permetterà ad Alia e quindi ai cittadini serviti di avere autosufficienza per il recupero della frazione organica. Parliamo quindi di reale economia circolare per obiettivi di vera sostenibilità ambientale.” precisa il presidente di Alia Servizi Ambientali Nicola Ciolini.

Per accedere all'auditorium del centro culturale sarà necessario passare dall'ingresso di piazza Machiavelli 10 ed essere in possesso del green-pass da esibire al personale incaricato.

