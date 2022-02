Inglese, tedesco, francese e giapponese: arrivano i corsi di lingue ad Altopascio

Inglese, tedesco, francese, giapponese, ma anche un corso di alfabetizzazione informatica: ad Altopascio riparte anche la formazione in presenza nella Biblioteca comunale “A.Carrara”. Due le date per l’avvio dei corsi, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con Consorzio SoecoForma Impresa Sociale: quelli di lingue straniere inizieranno lunedì 28 febbraio, mentre quello di alfabetizzazione informatica prenderà il via mercoledì 2 marzo. Le lezioni si terranno nella Biblioteca Comunale “A.Carrara” (piazza Vittorio Emanuele, 23).



«Dopo la sospensione dei corsi dovuta alla pandemia Covid-19, questa è una bella ripartenza. – spiega l’assessore alla cultura Alessio Minicozzi –. Ci rende orgogliosi poter offrire alla cittadinanza percorsi così interessanti per accrescere il proprio bagaglio culturale, iniziare un percorso per l’utilizzo del computer, ampliare i propri orizzonti. La formazione è una componente fondamentale per ogni comunità, che può trovare in momenti di questo tipo un’occasione di crescita, scambio e confronto».



I CORSI. I corsi di lingue straniere propongono lo studio dell’inglese su tre livelli e un primo approccio per quanto riguarda tedesco, francese e giapponese. Il corso di alfabetizzazione informatica, invece, si rivolge a tutti coloro che desiderano imparare ad utilizzare il computer e internet. In questo caso è possibile portare il proprio computer portatile. Per tutti i corsi la durata prevista è di 30 ore.



Per presentare l’offerta formativa è stato organizzato un incontro conoscitivo: l’appuntamento è venerdì 25 febbraio, alle 18.30, in Sala Granai (Piazza Ospitalieri). Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione al numero 0583.216280



Per ulteriori informazioni e per iscriversi ai corsi: 0583.216280; biblioteca@comune.altopascio.lu.it.



Per partecipare all’incontro e ai corsi è necessario esibire il Green Pass rafforzato.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa