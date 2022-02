Poliziotto sullo scooter di una guardia giurata blocca ladro a Firenze

La notte scorsa a Firenze la Polizia di Stato ha arrestato un uomo sorpreso a rubare nell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata in centro dopo che ne aveva infranto il finestrino.

Da tempo è alta l’attenzione delle volanti, soprattutto nelle ore serali e notturne, per le strade cittadine, scenario nelle scorse settimane di alcuni furti o atti vandalici su auto in sosta.

Poco dopo le 3, mentre gli agenti stavano pattugliando a bordo di una “pantera” il centro storico, hanno sentito un inconfondibile rumore di vetri infranti provenire da via dei Pecori all’angolo con via de’ Vecchietti.

I poliziotti si sono immediatamente insospettiti, sorprendendo un uomo con il busto all’interno di una macchina parcheggiata.

Appena il malintenzionato si è accorto della Polizia, si è dato subito alla fuga per le strette vie del centro.

Un agente gli è corso istintivamente dietro: all’improvviso si è avvicinata una guardia giurata che aveva visto parte dell’inseguimento; il poliziotto è salito al volo in sella al suo scoter e in via del Trebbio ha proseguito a piedi raggiungendo il fuggitivo al quale, nel frattempo, la volante, con alla guida l’altro poliziotto, aveva sbarrato la strada.

Si tratta di un cittadino marocchino di 39 anni, già noto alle Forze di Polizia. L’uomo aveva con sé una torcia portatile, verosimilmente utilizzata per osservare proprio gli abitacoli delle autovetture prima di entrare in azione.