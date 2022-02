Lineapelle, secondo giorno: interviste ai vertici di Assoconciatori e Consorzio Conciatori

Torna il consueto appuntamento con Lineapelle 2022. Un'edizione particolare, dopo la bufera Keu dello scorso anno e la fine delle restrizioni Covid che hanno permesso un ritorno totale in presenza a Fiera Milano Rho.

La community di Lineapelle, dunque, è pronta per andare alla scoperta delle collezioni Primavera Estate 2023 sviluppate all’insegna di una creatività e di una ricercatezza sostenibile, concetti nei quali si fondono perfezione estetica e rivoluzionarie applicazioni di trattamenti, rifinizioni e colori. Il tutto, alla luce della volontà di infondere ottimismo e senso di rinascita. Sono oltre 950 gli espositori (per due terzi italiani) provenienti da 31 Paesi, il 30% in più rispetto all’edizione di settembre 2021, l’ultima svolta in presenza. Un numero non molto lontano da quello pre-Covid. Tra questi, le concerie presenti sono quasi 500; oltre 300 gli accessoristi e componentisti; 100 i produttori di tessuti e sintetici.Il ramo economico rappresentato dai settori espositivi di Lineapelle 2022, tra domanda e offerta internazionale, vale 150 miliardi di dollari e dà lavoro a circa un milione e mezzo di persone. L’insieme degli espositori italiani fattura circa 8 miliardi di euro l’anno, di cui il 70% proviene dall’export.

Qui trovate le interviste della prima giornata di apertura

Nel video seguente troverete le interviste a Emilio De Bernardi della Conceria La Veneta, Fabrizio Nuti, Presidente Unic, Giuseppe Volpi delle

Volpi Concerie, Diodato De Maio della Dmd di Solofra, Maurizio Giannoni della Ip Valdarno, Michele Matteoli, Presidente Consorzio Conciatore PaE, Rebecca Nuti, dell'Ivo Nuti Group, Ezio Castellani, Presidente Assoconciatori, Gabriele Toti, Sindaco di Castelfranco di Sotto, e Filippo Francioni della Conceria San Lorenzo.

I filmati sono a cura della Easy News Press Agency di Maurizio Zini. I 3 giorni di interviste saranno poi 'condensati' in uno speciale televisivo sui canali Sky e tv sat 839 e 813 e su Italianissima Tv al canale 123 della smart tv in HBBTV (si accede dal tasto rosso). Lo speciale sarà in onda sabato 26 marzo dalle 20 alle 21 e in replica domenica 27 marzo dalle 20 alle 21.