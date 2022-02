Lo Sbaracco raddoppia i weekend di saldi a Castelfiorentino

“Lo Sbaracco” raddoppia, con ben quattro giorni all’insegna dei saldi super! A partire da domani (venerdì 25 febbraio) le vie del centro storico di Castelfiorentino saranno animate da un mercato strarodinario davvero singolare. A recitare il ruolo di protagonisti saranno i commercianti, che vestiranno i panni dei venditori ambulanti grazie all’allestimento di decine di banchi di fronte ai loro negozi, sui quali saranno disposti centinaia di prodotti di marca e di qualità a prezzi stracciati: capi di abbigliamento, articoli per la casa, prodotti per l’igiene personale, profumi, ecc… In pratica, un lungo bazar all’aperto dove si potrà rovistare liberamente alla ricerca della grande occasione.

Promosso dall’Associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Confesercenti, lo “Sbaracco” si svolgerà in quattro giorni, suddivisi in due fine settimana: venerdì 25 e sabato 26, venerdì 4 e sabato 5 marzo, con orario 9.00-13.00 e 16.00-20.00 (lo stesso dei negozi).

Un’occasione in più, insomma, per approfittarne e fare un giro nel centro storico di Castelfiorentino, dove si potrà peraltro visitare all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) la bella mostra sul Carnevale di Ottana curata da Mario Lensi del Gruppo Fotografico “Giglio Rosso” (aperta fino a domenica 27 febbraio con il seguente orario: sabato e domenica ore 10.00-12.00, 16.00-19.00; tutti gli altri giorni solo il pomeriggio ore 16.00-19.00).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa