Medico della mutua non trova la casa, per l'Inps è assenza del malato

Un medico legale che non trova l'abitazione del lavoratore in mutua, due anni dopo l'Inps chiede i soldi indietro alla ditta.

È accaduto a un cinquantenne di Capraia e Limite che ha lanciato l'allarme dopo la raccomandata giunta nella sua abitazione. Siamo tra i colli di Capraia e Limite, a un indirizzo presente anche su Google Maps come abbiamo potuto verificare in redazione. Non un luogo irraggiungibile, un cancello affacciato su una strada provinciale, asfaltata per giunta.

Ma quel 7 dicembre 2020 per il lavoratore di una nota industria dell'Empolese non arriverà nessuna visita del medico inviato dall'Inps. L'azienda, dal suo canto, aveva offerto tutti i possibili aiuti per prolungare il periodo di malattia in vista di un intervento a un tendine della spalla che a causa della pandemia (siamo a fine 2020) verrà rimandato di mese in mese fino a febbraio 2021.

Due anni dopo arriva la doccia gelata per la famiglia. "Nessuno ci ha avvisato, il medico di famiglia non ha lasciato avvisi perché non ha trovato casa nostra ma ci è arrivato solo il messaggio per raccomandata".

La mancata visita viene 'assimilata' come assenza ingiustificata, anche se medico e lavoratore non hanno mai avuto modo di incontrarsi. "Non sono riuscita a trovare il numero civico indicato. Molte abitazioni sono senza numero e sono sparse in una via nel bosco", spiega la dottoressa nel verbale chiesto e ottenuto dal lavoratore.

Adesso si attende un ricorso da parte di quest'ultimo: "Devo mettere di mezzo un avvocato per rimediare a questa ingiustizia".