Miglior schiacciata alla Fiorentina, vince Pasticceria Giorgio

Giovedì 24 febbraio, dalle 11 alle 13, presso il ristorante trattoria Casa della Nella di Firenze (piazza Ghiberti 20-21R, tel. 055/2026210) ha avuto luogo la XI edizione dello storico concorso gastronomico “La miglior schiacciata alla Fiorentina”. L’evento ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio del Comune di Firenze.

25 i concorrenti in gara, universalmente considerati tra i più “rinomati” della città o suggeriti da giornalisti gastronomici ed esperti del settore. Qui di seguito l'elenco delle pasticcerie e forni: Andrea (Compiobbi), Antico Caffè Torino (viale Matteotti), Batoni (piazza Batoni), Becagli (Borgo Ognissanti), Bontà (via Masolino), Bottega di Pasticceria (lungarno Ferrucci), Buonamici (via dell'Orto), Caffè Neri (Calenzano), Cavini (via della Rondinella), Cosi (piazza Gavinana), Giorgio (via Duccio da Buoninsegna), I dolci di Massimo (piazza Gualfredotto da Milano), Il Barco (via del Barco), Lorenzo (viale Volta), Marcello (viale Europa), Marisa (via Circondaria), Marisa (Scandicci), Nencioni (via Pietrapiana), Omi Caffè (interno Coop Gavinana e Scansicci), Onda dolce (via Pistoiese), Orcagna (via Orcagna), Pimpina (Cerbaia), Rigacci (Cerbaia), Serafini (via Gioberti), Stefania (via Marconi). Da sottolineare che quest’anno le richieste di partecipazione sono state altissime, anche grazie alla creazione della pagina ufficiale Facebook del concorso: “La migliore schiacciata alla Fiorentina”.

La vincitrice con 34 punti è risultata la PASTICCERIA GIORGIO (via D. da Buoninsegna) che ha staccato di sole 3 lunghezze la nuova gestione della PASTICCERIA ORCAGNA (via Orcagna). Terzi classificati a pari merito con 30 punti le PASTICCERIE COSI (piazza Gavinana) e STEFANIA (via Marconi), quest'ultima vincitrice dell'edizione 2020. A decretare il vincitore, una Giuria di esperti e habitué di concorsi locali e nazionali composta da pastry chef, giornalisti, food bloggers, unita a rappresentanti del mondo delle Istituzioni locali, con a capo Luisanna Messeri, chef, volto noto Rai e autrice di libri e programmi di cucina, e Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri dei Campionati di Serie A e B, quest'oggi in una simpatica veste inedita. Al vincitore è andato un prestigioso quadro con monumenti di Firenze in rilievo a cura del collettivo artistico “L'idea di Massimo Consolo”.