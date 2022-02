Muore donna 88enne investita da mezzo Alia a Firenze

Incidente mortale oggi intorno alle 15.30 in via Nazionale prima dell’incrocio con via Faenza a Firenze. Coinvolti un mezzo di Alia e un pedone, una donna del 1934 che sarebbe deceduta sul posto. Intervenuta la Polizia Municipale oltre ai mezzi del 118. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la circolazione è tutt’ora chiusa. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale.

Un altro incidente simile è avvenuto poco meno di 2 mesi fa, sempre a Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa