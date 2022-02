Nuovi marciapiedi all'Anselmo di Montespertoli, cantieri chiusi entro un mese

Prosegue spedito il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della prima parte dell’abitato dell’Anselmo, procedendo da Ginestra Fiorentina in località Fornace. L’intervento è stato finanziato prevalentemente dai fondi per la sicurezza stradale messi a disposizione da un bando della Regione Toscana e prevede la realizzazione di un percorso pedonale di fronte agli edifici esistenti. Attualmente è in fase di completamento il lato destro del marciapiede in direzione Montespertoli e l’azienda ha in programma la posa della pavimentazione in autobloccanti proprio per la fine di questa settimana.

Una volta concluso quel lato – eseguito anche il necessario spostamento dei punti luce della pubblica illuminazione – si procederà con il lato sinistro, con la previsione di completare i lavori entro la fine del mese di marzo. Una volta chiuso il cantiere, il primo tratto dell’abitato di Anselmo avrà una nuova veste, con marciapiedi continuativi, un complessivo miglioramento estetico della frazione e maggiore sicurezza pedonale per i residenti.

“I lavori ad Anselmo sono parte di un progetto fondamentale per la sicurezza e il decoro dell’abitato e sono stati possibili grazie alla progettualità interna delle strutture comunali che hanno saputo reperire risorse esterne per realizzare l’opera. Si tratta di un modello vincente di intervento pubblico, in cui la progettazione interna riesce ad attrarre risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili nei bilanci comunali. Continueremo a monitorare il cantiere e ad apportare migliorie in corso d’opera, se necessario, grazie al contributo fondamentale dei cittadini, con i quali non manca il confronto costruttivo. Siamo determinati a chiudere il tutto entro un mese, meteo permettendo, e a riconsegnare una frazione più sicura e vivibile” commenta il vice sindaco Marco Pierini, che ha anche la delega ai lavori pubblici.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è collegare a livello pedonale l’intero abitato: non a caso la programmazione dei lavori del Comune di Montespertoli prevede un ulteriore investimento di 700.000 euro per realizzare la pista pedonale e una rotonda nella restante parte della frazione. La gara è prevista quest’anno e l’obiettivo resta quello di concludere complessivamente i lavori entro la fine del 2023.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa