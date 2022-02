Ortofrutticola di Marradi, Niccolai (Pd): “Lavoro di squadra straordinario"

"Ritengo che sulla felice conclusione della vicenda Ortofrutticola del Mugello di Marradi sia stato fatto un lavoro straordinario, grazie alla tenacia e alla determinazione delle lavoratrici, dei sindacati, delle istituzioni e della comunità locale e al contributo fattivo nella vertenza da parte della Regione, con il sostegno alla vertenza da parte della giunta e del consigliere del presidente Giani, Valerio Fabiani. Considerati i difficili punti di partenza, aver ottenuto la garanzia dei livelli occupazionali è stato un risultato non scontato e davvero apprezzabile. Questa vicenda ovviamente segna anche una novità importante per la tutela del lavoro stagionale, che viene garantito in questa transizione anche dal punto di vista economico. Ma non tutto il lavoro è concluso: occorre continuare a portare avanti la valorizzazione della peculiarità della produzione di marroni a Marradi, anche in termini di distretto rurale e di filiera di eccellenza".

Lo dice Marco Niccolai, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Aree Interne, commentando l’esito della vertenza dell’azienda Ortofrutticola del Mugello.

Fonte: Ufficio Stampa