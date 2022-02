Padre e bimbo siriani a Siena, intervento chirurgico per Munzir

È andato per il meglio l'intervento chirurgico per la rimozione di un corpo estraneo dal moncone della gamba di Munzir, il padre del piccolo Mustafà, il bambino siriano di sei anni nato senza braccia e gambe, malformazione congenita a causa delle conseguenze della guerra.

L’operazione è avvenuta in una clinica privata di Siena e Munzir, che aveva perso una gamba a causa di una bomba in Siria, a marzo sarà ricoverato nel centro specializzato di Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna, per l'apposizione di una protesi.

In attesa dell’operazione Munzir, Mustafà e la famiglia rimarranno ospiti della Caritas in un centro senese. Il bambino cinque giorni fa ha effettuato un intervento di chirurgia pediatrica proprio a causa della malformazione.