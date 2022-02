Ponte Capraia-Montelupo, il rifacimento da 7,5 milioni porterà un percorso pedonale

Novità in vista per l'adeguamento del ponte sull'Arno tra Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. È stato dato il via al progetto definitivo.

Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo e consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Viabiltià per l'Empolese Valdelsa, e i Sindaci di Montelupo Paolo Masetti e di Capraia e Limite Alessandro Giunti, hanno trovato con i tecnici degli enti le modalità per contemperare il transito veicolare con quello pedonale sul ponte della Sp 106 (Traversa di Limite), sulla base delle consolidate normative che mirano a rendere agevole la fruizione alle persone disabili.

Adesso si può procedere in tempi brevi al progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento del ponte sull'Arno tra i centri abitati di Capraia Fiorentina e Montelupo Fiorentino, finanziati con un importo complessivo di circa 7,5 milioni di euro.

"Una delle priorità più importanti dal punto di vista della viabilità dell'Empolese Valdelsa, in termini anche di sicurezza e di collegamenti viari fra comuni, sta procedendo secondo le tempistiche che ci eravamo dettati - sottolinea Giacomo Cucini - Siamo felici di essere riusciti a finanziarla così da assicurare una percorrenza sicura, sia da un punto di vista veicolare che pedonale, di un punto nevralgico di collegamento fra i due comuni, nella vicinanza della stazione ferroviaria. E' stata una progettazione delicata per il contesto urbano nella quale essa è inserita, ma è stata trovata una buona soluzione che soddisfa tutte le esigenze".

"Quanto accaduto per il ponte fra Montelupo e Capraia - dichiarano i Sindaci Masetti e Giunti - è la conferma (se mai ce ne fosse stato bisogno) dell'importanza di lavorare e pianificare a livello di area. Non è più possibile pensare a compartimenti stagni, ciascun comune è necessariamente interconnesso con gli altri e la capacità di trovare soluzioni condivise fra amministrazioni è sicuramente un elemento propulsore per lo sviluppo futuro. Montelupo e Capraia e Limite hanno funzioni, conformazione e interessi omogenei per questa ragione è importante pensare ad una pianificazione degli interventi coordinata. In questa cornice si inserisce poi l'indispensabile ruolo di collettore della Città Metropolitana e del sindaco Giacomo Cucini in particolare. A breve potremo pensare alla progettazione esecutiva e al rifacimento del ponte con un'attenzione particolare non solo al transito veicolare, ma anche ai pedoni".

Sono stati intrapresi estesi e capillari interventi volti a ottimizzare il transito urbano sia veicolare che pedonale e ciclopedonale dell'area di confine tra il Comune di Capraia e Limite e il Comune di Montelupo Fiorentino.

Il progetto complessivo prevede dunque la realizzazione di un nuovo impalcato, il consolidamento delle pile e la realizzazione del marciapiede lato monte.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze