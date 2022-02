Referendum eutanasia, il sondaggio di gonews.it contrario alla bocciatura

La Corte Costituzionale il 16 febbraio 2022 ha dichiarato inammissibile il referendum sull'eutanasia, richiesto con 1,2 milioni di firme raccolte dall'Associazione Luca Coscioni nei mesi scorsi.

Nel sondaggio lanciato la settimana scorsa, gonews.it aveva chiesto ai lettori di esprimersi in merito alla bocciatura del referendum, che solo in Toscana ha ricevuto oltre 80mila firme. Tra le tre opzioni disponibili, a raggiungere il 72.08% dei voti è stata la risposta "Sbagliato, diritto da regolamentare". Dunque la maggioranza dei lettori che ha votato al sondaggio, non è d'accordo con l'inammissibilità dichiarata dalla Corte Costituzionale. Al contrario, per il 20.83% la bocciatura è stata giusta, "quesito mal formulato".

Infine il 7.08% si è dichiarato "non interessato al tema". Qui si può trovare un dettagliato approfondimento, con intervista all'Associazione Luca Coscioni, a cura di gonews.it.