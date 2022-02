Salute mentale: come scegliere il miglior servizio di psicologo online

Cercare e ottenere sostegno per la propria salute mentale è importante per ritrovare il benessere e la fiducia in se stessi, migliorando così la propria vita. Con la diffusione di diversi servizi online sono nate anche numerose piattaforme che forniscono assistenza psicologica in rete. Queste sono diventate ancora più popolari durante la pandemia, che ha portato con sé limitazioni alle interazioni di persona e un aumento del disagio psicologico per tanti. Iniziare un percorso di terapia online è stato allora in molti casi un modo per affrontare la situazione e prendersi cura di se stessi. Cerchiamo allora di capire quali sono i criteri per scegliere il miglior servizio di psicologo online, che possa aiutare nella crescita interiore o a superare un periodo difficile.

Farsi un’idea sui diversi servizi disponibili

Se non si hanno esperienze precedenti con la psicoterapia in rete, è utile iniziare cercando di capire quali sono le funzioni e le caratteristiche dei diversi servizi a disposizione. Per farlo, è possibile consultare recensioni di utenti precedenti oppure articoli che analizzano in dettaglio le varie piattaforme. Ci si può così anche fare un’idea immediata su quali siano i siti più affidabili e apprezzati da pazienti ed esperti.

Uno dei servizi di psicologo online che si distingue per l’alto numero di pareri positivi è Serenis.it, che riceve un punteggio alto su diversi fronti. Innanzitutto, la piattaforma ha un approccio scientifico e si avvale della supervisione di un comitato medico per mantenere alta la qualità del servizio offerto. È da notare anche che ospita esclusivamente psicoterapeuti specializzati e iscritti all’albo, idonei quindi a guidare i pazienti in un percorso di psicoterapia strutturato. Una particolarità di questa piattaforma è che utilizza un questionario scientifico per abbinare un professionista al paziente, che non dovrà quindi scegliere da solo. Il livello di soddisfazione è comunque molto alto, e naturalmente esiste la possibilità di cambiare psicologo se lo si desidera.

Nel consultare recensioni e pareri online è bene controllare anche i giudizi riguardanti la facilità d’uso e la disponibilità di assistenza ai clienti. Questi elementi garantiscono un’esperienza senza stress dall’iscrizione, passando per la prenotazione, fino alle sedute di psicoterapia online.

Valutare le caratteristiche specifiche dei servizi

Oltre al livello di qualità generale, i servizi si distinguono anche per il tipo di assistenza che sono in grado di offrire ai pazienti. Questo include le condizioni trattate (ad esempio depressione, stress, ansia, disturbo post-traumatico, eccetera) e le situazioni di cui si occupa (separazioni, nascita di un figlio, lutto, burnout sul lavoro e così via). Le piattaforme si differenziano anche per l’offerta di supporto psichiatrico, terapia di coppia o di gruppo, sostegno per adolescenti in difficoltà per la pandemia. Bisogna quindi capire quale servizio di psicologo online è il migliore nelle proprie circostanze attuali.

Un altro elemento che contribuisce alla scelta della piattaforma preferita è il costo, che generalmente è più basso rispetto a quello delle sedute in studio. La media per i servizi online è di circa 45 € / 50 € a seduta, ma può variare di molto sulle piattaforme che funzionano solo da intermediario tra pazienti e professionisti, e non hanno dunque una tariffa fissa. Sarà quindi il paziente a dover valutare il rapporto qualità-prezzo e decidere quale opzione è la più indicata.

La psicoterapia online è approvata da diversi studi, che ne hanno dimostrato la buona efficacia in particolare per il trattamento dei disturbi più comuni. I pazienti possono quindi rivolgersi ai migliori servizi di psicologo online con serenità, per trovare in un ambiente sicuro e accessibile il supporto di cui hanno bisogno. In un periodo di grande incertezza, la speranza è che queste piattaforme offrano a chiunque assistenza e la possibilità di stare meglio.