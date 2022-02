Sequestrati tabacchi lavorati esteri all'aeroporto di Pisa

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, i funzionari ADM di Pisa, in servizio presso l’Aeroporto “G. Galilei”, congiuntamente con i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Pisa, durante un controllo a un passeggero albanese di nazionalità italiana proveniente da Tirana (Albania), hanno rinvenuto nel suo bagaglio a mano 2,250 Kg di tabacco sfuso, di cui 4 confezioni da 500 grammi e 1 confezione da 250 grammi. I verbalizzanti hanno proceduto al sequestro amministrativo del tabacco ai sensi dell’art. 301 del T.U.L.D., con l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 11.250 euro. Le operazioni di contrasto agli illeciti rientrano in un più ampio piano perseguito da ADM per impedire l’illecita introduzione nello Stato di Tabacchi Lavorati Esteri a tutela degli interessi erariali.

Fonte: Ufficio stampa