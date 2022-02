Sorelline morte in Fi-Pi-Li, assolto il padre. 6 anni per il camionista

Non è stato condannato in tribunale anche se la vita gli ha riservato una sorte ben più ingrata. Il medico cascinese Georges Saadè, alla guida dell'auto nella quale morirono le due figlie di 6 e 9 anni Clara e Rachele, è stato assolto nel procedimento legato a quel tragico 5 giugno 2016.

Il fatto, riportato sulle colonne del 'Tirreno', riporta alla mente quell'incidente fatale in quella calda giornata estiva.

Giudicato colpevole invece l'autista del tir che si stava immettendo in strada tra Montopoli e Santa Croce dopo una sosta in una piazzola: l'autista 47enne è stato condannato per omicidio colposo stradale a 6 anni. Il mezzo pesante fu l'ostacolo contro cui il medico 62enne si schiantò con la sua auto. La manovra del mezzo pesante è stata giudicata inadeguata. Il medico, nonostante la velocità superiore ai 90 km/h, non ha avuto spazio per poter fare rientro nella corsia libera e non ha potuto evitare l'impatto.

