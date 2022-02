Sostegno degli affitti 2021, contributi economici dal Comune di Lamporecchio

In questi giorni l'Amministrazione Comunale sta erogando i contributi economici inerenti al bando 2021 finalizzati al sostegno dei costi di locazione sostenuti dalle famiglie. Tali risorse, destinate al bando ordinario, derivanti in parte dalla Regione Toscana, in parte da risorse proprie del comune, hanno dato risposte importanti alle famiglie, anzi possiamo affermare straordinarie rispetto a quelle che erano normalmente i fondi destinati a questa misura. Questa straordinaria risposta è stata possibile anche grazie a ulteriori fondi derivati dalla SDS Valdinievole, beneficiaria di un bando FSE “progetto Resisto”, che in aggiunta a quello ordinario, prevedendo a sua volta una platea più ampia a vantaggio di beneficiari diversi, ha potuto rispondere a ulteriori bisogni delle famiglie, dando una risposta importante a quella che è l’emergenza abitativa e potendo così prevenire sfratti o problematiche economiche notevoli.

A Lamporecchio è stato erogato un importo complessivo pari a circa 55.000 euro destinandolo a 54 famiglie beneficiarie attribuendo così un contributo medio di oltre 1.000 euro (da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.462 euro ) a nucleo.

“Questa risposta straordinaria, si contestualizza anche in un periodo storico dove dobbiamo tenere alta l’attenzione nei confronti dei soggetti più fragili - afferma l’assessore alle politiche abitative Tronci Daniele - sostenere le famiglie che hanno un alloggio in affitto, ma anche prevenire e monitorare problematiche abitative importanti”.

“Il problema abitativo rappresenta una delle maggiori criticità sociali del nostro presente - sostiene il sindaco Torrigiani Alessio - pertanto la risposta dell’amministrazione comunale è stata significativa verso coloro che nel 2021 hanno avuto esigenze specifiche e dinamiche lavorative difficili. Per questo motivo, il bando straordinario FSE, assegnato all’SDS Valdinievole, è stato destinato in parte alle singole amministrazioni comunali, affinché ciascun territorio avesse la possibilità di dare una giusta lettura dei bisogni dei propri cittadini.

L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare per l’impegno profuso l’ufficio delle politiche sociali che, sotto la guida di Veronica Allori, negli anni 2020-2021 ha dovuto gestire oltre alle misure sociali ordinarie rivolte ai nostri cittadini più fragili, anche una serie di bandi straordinari gestendo al meglio le risorse destinate ai cittadini, alle associazioni e alle varie realtà che animano il nostro territorio.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio Stampa