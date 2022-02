Ucraina, Confindustria Toscana: "Ripercussioni anche sulle nostre imprese"

"Guardiamo con estrema preoccupazione all’evolversi della situazione in Ucraina, un ulteriore inasprimento del contesto, oltre ad avere effetti umanitari drammaticamente devastanti, avrebbe pesantissime ripercussioni indirette anche sulle nostre imprese". A dirlo a nome delle imprese della regione è il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi.

"L’esposizione italiana al gas non potrebbe non ripercuotersi sulle imprese della Toscana, già impegnate a sopravvivere agli esorbitanti rincari dei prezzi energetici e delle materie prime fra cui anche quelle alimentari, dove si sta assistendo a poderosi incrementi come nel caso del grano - continua Bigazzi -. Un’economia fortemente internazionalizzata come la nostra rischia di pagare conseguenze molto pesanti rispetto ad un mondo che torna a chiudersi".

Fonte: Confindustria Firenze