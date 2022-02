Un albero a Firenze in memoria di Francesco Giubbi

Sarà messo a dimora sabato 26 febbraio nel parco Don Forconi l’albero in memoria di Francesco Giubbi. L’appuntamento è alle 11.30 con amici, familiari e rappresentanti delle istituzioni nella giornata in cui avrebbe festeggiato il suo 60esimo compleanno. Presenti anche gli amici del Camet e della Compagnia dei Babbi Natale.

“Metteremo a dimora una quercia nel bosco di ulivi e cipressi da lui da lui donati lo scorso anno in memoria delle vittime della pandemia - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -. Lo faremo per ricordare il suo generoso impegno per la città e per tutti coloro che avevano bisogno di un aiuto”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa