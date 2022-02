Vespa Lego, 1.106 mattoncini per costruire il mito a 2 ruote

Anche la Vespa 125 diventa una creazione da mattoncini Lego.

La classica due ruote di Pontedera è il nuovo oggetto dei desideri di grandi e piccini, una nuova icona dei motori dopo la Fiat 500. In 1.106 pezzi sarà possibile costruire la Vespa color blu pastello, con tanto di targa italiana degli anni '60 e il logo Vespa originale. L'accordo tra Piaggio e Lego era già nell'aria, oggi è arrivata l'ufficialità e la commercializzazione sarà disponibile a 99 euro.



"È stata un'esperienza straordinaria lavorare con Lego - spiega Marco Lambri, a capo del Design Center del gruppo Piaggio -, ha unito due sogni insieme come Lego e Vespa, hanno un potenziale espressivo illimitato da offrire ai loro fans. Due brand che si sono imposti e capaci di reinventare loro stessi con la capacità di unire nel loro Dna. Come designer, la sfida era di far coesistere le forme morbide della Vespa con i mattoncini Lego, una sfida che credo abbiamo raggiunto".

In un evento a Pontedera al Museo Piaggio, Guido Meda e Vera Spadini hanno accompagnato gli spettatori collegati alla diretta streaming, in una passeggiata tra le tappe che hanno scandito la storia dell'iconica Vespa (tra cui l'ultimo modello ideato da Justin Bieber) e del Gruppo Lego e alzato il velo su un modello in scala 1:1 della Vespa 125, fatto completamente in mattoncini e fedelissimo al veicolo in miniatura: 110.000 pezzi di 11 colori diversi, pesante 93,3 kg e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori.