A Altopascio un nuovo centro per i giovani

Domani, sabato 26 febbraio, alle 10.30, si inaugura il nuovo centro di aggregazione giovanile di Altopascio, in via Fratelli Rosselli, 18.

Il centro di aggregazione è stato riaperto il 17 gennaio scorso, dopo due anni di stop a causa della pandemia. È base operativa del progetto ministeriale Seconda stella a destra, che grazie alla collaborazione dell’Istituto comprensivo di Altopascio e delle cooperative sociali Zefiro e La Luce, sta dando vita a un percorso che vede i giovani sempre più protagonisti del loro tempo, con corsi e attività ad hoc.

“Un’occasione importante per i ragazzi del territorio. - commentano gli assessori alla scuola, Valentina Bernardini, e alle politiche giovanili, Alessio Minicozzi - In questo spazio i ragazzi potranno tornare a condividere esperienze e vivere una nuova socialità che manca da tempo. Siamo certi che il centro di aggregazione sarà un vero e proprio punto di ritrovo e crescita, una seconda casa. Vi aspettiamo in tanti domani all’inaugurazione di questo spazio tutto dedicato ai giovani”.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa