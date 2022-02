Amici per la pelle, successo per le scuole del Cuoio

«Lineapelle si conferma l’evento di riferimento per l’industria conciaria e l’edizione appena conclusa ha avuto un valore ancora maggiore, collocandosi dopo uno dei periodi più complessi non solo per il comparto, ma per l’intera filiera della moda»: Ezio Castellani, presidente Associazione Conciatori, interviene così sull’ultima edizione di Lineapelle, che si è svolta dal 22 al 24 febbraio a Milano, e aggiunge: «Stiamo registrando una fiducia rinnovata tra gli operatori del settore. Il ritorno alle abitudini prepandemiche sarà accompagnato ancora dalle necessarie precauzioni, ma intanto è incoraggiante l’entusiasmo portato dalla fiera».

Un entusiasmo in diversi ambiti: gli imprenditori hanno presentato a Milano il meglio della produzione sotto il profilo dell’innovazione e della qualità, pronti a soddisfare e anticipare le più varie richieste della moda. «Nello stesso tempo-aggiunge Castellani- Lineapelle ha offerto spaccati diversi dell’industria conciaria, riaffermando l’unicità del materiale pelle, prezioso ed insostituibile per il mondo della moda e confermando la modernità della sua filiera, in grado di soddisfare i maggiori parametri richiesti dal mercato e dai suoi più esigenti stakeholder. Ringrazio i nostri associati e i conciatori dell’intero distretto che pure nei momenti più delicati connessi alle criticità determinate dalla pandemia, non hanno mai rinunciato alla qualità unica delle loro produzioni. A loro, e a tutto il comparto, auguro che questa fiera possa rappresentare l’inizio della ripresa».

L’entusiasmo degli studenti intorno alla pelle

A Lineapelle è tornato anche il consueto appuntamento con gli Amici per la Pelle, gli studenti che partecipano all’omonimo progetto didattico, promosso da Unic con il supporto di Associazione Conciatori, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e dei Comuni delle scuole coinvolte. In fiera sono stati premiati i lavori in pelle realizzati dagli studenti, ispirati quest’anno al tema dello sport.

Grande successo per le opere realizzate nel distretto toscano, tra cui “Il cuore oltre l’ostacolo” della scuola “G. Carducci” di Santa Maria a Monte, “Più Veloce, più alto, più forte insieme” dell’Istituto Montanelli-Petrarca di Fucecchio e “Viaggio nelle Olimpiadi: tappa Italia” dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Castelfranco di Sotto. Alla premiazione erano presenti, tra gli altri, il presidente UNIC Fabrizio Nuti, Fulvia Bacchi, direttore Unic, Michele Matteoli, presidente Consorzio Conciatori Ponte a Egola, Roberto Lupi, vicepresidente Assoconciatori. Con loro numerosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui i sindaci di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, di Fucecchio Alessio Spinelli, di San Miniato Simone Giglioli ed Elisa Bertelli, assessore ai servizi scolastici di Santa Croce sull’Arno. Collegati on line ad assistere all’evento c’erano anche la prima cittadina di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella e tanti studenti di diverse scuole che hanno potuto così essere virtualmente in fiera.

Fonte: Associazione Conciatori - Ufficio stampa