Anziana travolta e uccisa da mezzo Alia, Fp-Cgil: "Necessaria riflessione"

Donna travolta e uccisa da un mezzo Alia ieri a Firenze, la nota della Fp Cgil: “Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia della signora scomparsa a causa dell’incidente accaduto ieri, e piena solidarietà e vicinanza al collega conducente del mezzo. Siamo molto preoccupati per il susseguirsi di incidenti mortali avvenuti a Firenze negli ultimi mesi. E’ necessaria una riflessione per capire e cercare di migliorare la situazione in termini di qualità del lavoro, sicurezza e servizio reso ai cittadini. È fondamentale aprire una discussione e confronto su un argomento così importate sia con l’Azienda che con il Comune”.