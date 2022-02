Bandiera della pace sul municipio di Figline e Incisa

Sono 56 i cittadini ucraini residenti a Figline e Incisa Valdarno. A loro, e a tutto il Paese, le Istituzioni cittadine hanno voluto esprimere la loro vicinanza appendendo simbolicamente la bandiera della Pace sul municipio.

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli – commenta l’assessora alla Cooperazione internazionale, Arianna Martini –. Ce lo ricorda l’articolo 11 della nostra Carta costituzionale e vogliamo che non restino solo parole, ma che diventino un serio intervento di mediazione politica e diplomatica delle Istituzioni nazionali ed europee per la risoluzione di questo conflitto”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa