Chiude l'Hub di Scandicci, quasi 107mila le dosi somministrate

Ultimo giorno domani sabato 26 per l’Hub di Scandicci che è in attività anche oggi. La decisione di chiudere l’Hub, contestuale al calo delle prenotazioni di questo periodo, è stata presa in accordo con il Comune e con le associazioni che vi operano. Da quando ha aperto ad oggi presso l’Auditorium Rogers di Scandicci sono state somministrate in tutto 106.956 dosi di cui 6.194 in questo mese di febbraio. Le vaccinazioni presso l’Hub sono state possibili in questi mesi grazie al prezioso coinvolgimento dei tanti volontari delle associazioni locali, dall’Humanitas di Scandicci alle Misericordie di Lastra, Malmantile e Scandicci che hanno consentito il pieno funzionamento del centro che a regime ha operato anche sei giorni su sette.

Nella zona fiorentina nord ovest restano in attività a Sesto Fiorentino l’Hub presso il parcheggio scoperto del Centro Commerciale Centro Sesto con apertura solo il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e un’offerta di 180 vaccinazioni pediatriche.

A Campi Bisenzio continua l’attività l’Hub I Gigli con apertura dal lunedì al venerdì con orario 9.30-13 e 15-21 e un’offerta di 600 vaccinazioni giornaliere per adulti. Le vaccinazioni pediatriche invece vengono effettuate solo il pomeriggio in orario 16 -20 con copertura di 50 dosi giornaliere. Per entrambe, adulti e pediatriche, le vaccinazioni in orario di apertura si effettuano anche con accesso open.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa