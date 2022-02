Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi confermato segretario generale

Fabio Franchi è stato confermato segretario generale della Cisl Firenze-Prato. Confermati a comporre la Segreteria territoriale anche Erika Caparrini e Marco Bucci. E’ l’esito del III° Congresso dell’Unione territoriale Cisl delle due province svoltosi ieri e oggi a Spazio Reale, nel comune di Campi Bisenzio (FI).

“Abbiamo vissuto questo Congresso con un orecchio alle notizie che arrivano dall’Ucraina, notizie terribili di guerra alle porte dell’Europa che ci appesantiscono il cuore. E anche dagli interventi è stata ribadita la necessità del dialogo tra i popoli e del valore prezioso della democrazia, come unici antidoti all’orrore della guerra.”

“In questi due giorni il Congresso ha cercato di disegnare una visione di quello che sarà la società, il mondo del lavoro, le opportunità che l’Italia e le nostre due province avranno di fronte e dovranno gestire tramite i finanziamenti del Pnrr.”

“Dovremo costruire qualcosa di nuovo, sempre mettendo al centro la dignità e la realizzazione della persona umana, in un contesto di coesione sociale e assicurandoci che nessuno venga lasciato indietro nell’indifferenza; per questo c’è la necessità di un grande patto sociale e il Congresso ha ribadito l’esigenza di sollecitare in questa direzione il governo e le altre parti sociali. E’ il tempo di scelte condivise e coraggiose e non di posizioni ideologiche e divisive.”

Nella mozione finale il Congresso ha tra l’altro espresso “solidarietà alle donne e agli uomini delle popolazioni direttamente coinvolte” dal conflitto apertosi in Ucraina e ribadisce che “la Cisl, da sempre contraria alla guerra e ad ogni forma di violenza, condanna quanto sta accadendo in Ucraina e nell’Europa dell’Est” e “chiede un intervento fermo e urgente dell’Unione Europea e del governo italiano.” I lavori del mattino avevano visto l’intervento del segretario generale della Cisl Toscana, Ciro Recce e la testimonianza di David Bonaventura, testimonial di Anmil.

Fonte: Ufficio stampa