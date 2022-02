Copertura da rifare al bocciodromo di Certaldo, 17mila euro di investimento

L'amministrazione comunale di Certaldo ha affidato i lavori per la sostituzione del telo in pvc di copertura del bocciodromo di via da Verrazzano. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 17.446 euro.

La società sportiva che gestisce il bocciodromo ha segnalato la rottura del telone di copertura: grazie a un sopralluogo, effettuato dai tecnici del Comune, è stato verificato che non era possibile riparare localmente il telo perché logorato dal tempo. Perciò, è emersa la necessità di sostituire il telo di copertura così da evitare il danneggiamento delle piste sottostanti e da mettere l'impianto in sicurezza, rendendolo agibile per gli utenti.

L'intervento, che prenderà il via a breve, comprende lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio telo di copertura, il posizionamento del telo sulla struttura ad archi, la fornitura e la posa di un nuovo telo in pvc ignifugo di colore bianco, la stesura del telo e il successivo tensionamento.

"Il bocciodromo è una realtà importante, ha un ruolo sociale, è un centro di aggregazione - sottolinea il sindaco Giacomo Cucini - La struttura presentava delle criticità relative alla copertura, per questo ci siamo attivati per la sostituzione del telone. Detto questo in prospettiva futura, ci sarà bisogno di rendere il bocciodromo ancora più ampio, grazie a un progetto di riqualificazione complessivo".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa