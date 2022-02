Ditegli sempre di sì, la Compagnia di Luca De Filippo in scena a Castelfiorentino

La Compagnia di Luca De Filippo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. “Ditegli sempre di sì ” va in scena Giovedì 3 e Venerdì 4 Marzo alle ore 21,00. Nel tardo pomeriggio di venerdì la compagnia incontrerà il pubblico.

Prosegue la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la direzione artistica di Vania Pucci.

Il cartellone della stagione prevede in particolare per l’inizio del mese di marzo, un doppio spettacolo della Compagnia di Luca De Filippo. “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi e Nicola Di Pinto per la regia di Roberto Andò, andrà in scena Giovedì 3 e Venerdì 4 Marzo alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

La compagnia fondata da Luca De Filippo mantiene vivo e diffonde lo straordinario patrimonio culturale di una delle più grandi famiglie della tradizione teatrale italiana. In questo caso l’eredità dei De Filippo viene affidata al regista Roberto Andò.

“Ditegli sempre di sì” è uno dei primi testi scritti da Eduardo, un’opera vivace in cui la pazzia è il tema centrale da cui scaturiscono una serie di equivoci e situazioni imbarazzanti.

Michele Murri è stato in un manicomio per un anno e solo la fiducia dello psichiatra gli permette di ritornare a casa dalla sorella Teresa. Sebbene all’apparenza sembri l’uomo più normale del mondo, in realtà Michele rivela la sua follia negli eccessi di ragionevolezza, per cui prende tutto alla lettera finendo così per estremizzare tutto. Uno spettacolo ricco di echi pirandelliani e venato di acido umorismo che rivela un forte segno di modernità.

Due giorni di grande teatro a Castelfiorentino, arricchiti dall’opportunità di parlare con la Compagnia. Gli attori e il registra, infatti, saranno a disposizione del pubblico Venerdì 4 Marzo alle ore 18,30 per un incontro in teatro.

Si ricorda che per l’accesso al teatro valgono naturalmente le vigenti normative anti Covid e in particolare il Green pass rafforzato e l’uso di mascherine Ffp2.

Giovedì 3 e Venerdì 4 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

DITEGLI SEMPRE DI SI’

con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Giovanni Allocca, Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Gianni Cannavacciuolo, Viola Forestiero, Federica Altamura, Andrea Cioffi

Regia di Roberto Andò - aiuto regia Luca Bargagna

Scene: Gianni Carluccio - aiuto scene Sebastiana Di Gesu

Luci: Gianni Carluccio

Costumi: Francesca Livia Sartori - aiuto costumi Pina Sorrentino

Produzione: Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filipp / Fondazione Teatro della Toscana

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20/ridotto € 18

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16 - biglietto futuro under 35 € 8

Loggione € 8,00

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino