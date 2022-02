Dolore alla gamba, il Papa salta la visita a Firenze

"A causa di un'acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo". Lo comunica la Sala stampa vaticana. Il Papa era atteso a chiusura della Conferenza per il Mediterraneo promosso dalla Cei, dopo l'arrivo del premier Mario Draghi questa settimana.

A Firenze sono giunte delegazioni di Sindaci da 20 diversi Paesi, da tutte le sponde del Mar Mediterraneo. L'organizzazione dell'evento annunciato da mesi era stata imponente.