Empoli in Azione propone: "Sportello di aiuto per gli ucraini"

Empoli in Azione parteciperà al presidio per la pace di oggi, venerdì 25 febbraio, in centro a Empoli. Il partito però richiede "che sia costituito immediatamente in comune uno sportello di aiuto e di ascolto per la popolazione ucraina presente sul nostro territorio, sia per coordinare eventuali campagne di aiuto (raccolta fondi, materiali, invio materiale sanitario) sia per offrire una consulenza tecnica per gli aspetti giuridici (ricongiungimenti famigliari, rimpatri, permessi di soggiorno ecc.)".

Inoltre Empoli in Azione propone "che almeno nella prima fase dell’emergenza sia la Protezione Civile l’ufficio a ciò preposto, innanzitutto in quanto diretto dal Sindaco, ovvero dalla più alta e rappresentativa carica politica presente sul territorio, inoltre ciò consentirebbe di avere intorno ad un unico tavolo tutte le competenze e le capacità operative necessarie per gestire una crisi così complessa".