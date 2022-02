Empoli per la pace in Ucraina, presidio in centro

Dall’inizio di questa ingiustificata guerra in Ucraina invasa dalla Russia, il Paese, la Toscana e tanti suoi Comuni, si sono colorati di pace. In molte piazze si stanno organizzando presidi a sostegno del popolo ucraino. Si appendono bandiere alle finestre.

Anche a Empoli, stasera, venerdì 25 febbraio alle 18, in Piazza Farinata degli Uberti, si terrà un presidio di pace e unità contro la guerra dalle ripercussioni gravissime.

Il sindaco Brenda Barnini e il proposto Don Guido Engels, lanciano il loro appello a tutta la comunità, affinché partecipi numerosa per dare un segnale forte anche da questa città della Toscana.

Il messaggio del sindaco Barnini: "Da ogni piazza di Europa deve alzarsi con forza la richiesta di pace a sostegno del popolo ucraino. Oggi, venerdì 25 febbraio, alle 18, in Piazza Farinata degli Uberti tutti insieme per dare voce alla voglia di pace della nostra comunità. Invito tutta la cittadinanza a partecipare, la guerra non è mai la risposta ai problemi e la pace duratura del nostro continente ha bisogno di essere difesa".

A cui si aggiunge quello di Don Guido: "Il nostro popolo ha una profonda aspirazione alla giustizia e alla pace. Contrapponiamo alla violenza delle armi la forza della pace, che invochiamo come dono da Dio e che vogliamo raggiungere considerando tutti fratelli. Stiamo uniti in quest'ora decisiva per il nostro paese, l'Europa e il mondo intero".