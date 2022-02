Morto Fabio Picchi, il popolare chef è scomparso a 67 anni

È morto a 67 anni Fabio Picchi, notissimo chef fiorentino conosciuto anche a livello nazionale. Fondatore del Cibrèo in Sant'Ambrogio, da qui la sua cucina si estenderà anche al Caffè Cibrèo, il Cibreino, e il Teatro del Sale, fondato con la moglie, l’attrice Maria Cassi. Ha investito in Toscana anche 'salvando' negozi come il punto vendita Cooperativa di Legnaia in via della Mattonaia.

La sua 'ultima 'creatura', sempre nel quartiere di Sant'Ambrogio a Firenze, il C.Bio - Cibo Buono Italiano e Onesto, grande bottega-mercato.

Fabio Picchi è stato un volto noto della tv italiana, con le sue partecipazioni alla trasmissione Geo&Geo di Rai 3. Ha scritto numerosi libri di ricette e romanzi.

Durante la pandemia ha partecipato al progetto Excellence never stops per mostrare una ricetta tipicamente fiorentina: una scamerita con carciofi sulla terrazza di casa.

Il cordoglio per Fabio Picchi

Cordoglio è stato espresso dal sindaco Dario Nardella: "Ho appreso la notizia della scomparsa di Fabio Picchi con dolore immenso, alla fine di una giornata molto intensa nella quale abbiamo parlato di tanti argomenti che certamente Fabio avrebbe riconosciuto e apprezzato.

La sua morte ci lascia tutti sbigottiti, profondamente rattristati. Per me Fabio è stato un punto di riferimento nella comunità fiorentina e un amico vero. Il suo estro, la sua passione per la vita e per il suo lavoro, la sensibilità verso i temi dell'ambiente, dell'inclusione sociale facevano di Fabio una persona vera, animata dal desiderio di partecipare alla comunità fiorentina". "

Picchi - ha aggiunto - ha saputo come pochi trasmettere la passione per il cibo, ma con una attenzione sempre rivolta all'autenticità, alla sostenibilità. In questo momento non ci sono parole per esprimere il dolore che sento io e sente la comunità fiorentina. Non posso che rivolgermi a Maria, ai suoi straordinari figli, a tutti i suoi familiari, esprimendo loro tutta la mia vicinanza, quella dell'amministrazione e della città intera. Volevo molto bene a Fabio e mi mancherà tantissimo".