False vaccinazioni, medico di nuovo in tribunale: resta ai domiciliari

È stato nuovamente interrogato dal gip al tribunale di Pistoia il dottor Federico Calvani, medico di medicina generale della Montagna Pistoiese finito agli arresti domiciliari il 31 dicembre 2021, accusato di aver effettuato false vaccinazioni contro il Covid-19 per far ottenere comunque ad alcuni pazienti il green pass.

Accompagnato dal suo avvocato, il medico ha risposto ai pubblici ministeri, facendo chiarezza come spiegato dal legale, su alcune posizioni. Ad esempio su alcuni pazienti, che risultavano non vaccinati ma che in realtà avevano ricevuto la somministrazione. Il medico 66enne resta agli arresti domiciliari.