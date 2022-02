Fi-Pi-Li, prorogati i lavori al viadotto "Stagno"

Sulla strada di grande comunicazione FiPiLi sono prorogati i lavori di risanamento corticale e di regimazione delle acque della piattaforma autostradale del viadotto "Stagno", di competenza della società Salt, per i quali l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana ha stabilito la chiusura delle corsie di marcia e di sorpasso da effettuare in successione e alternativamente in entrambe i sensi di marcia nei pressi del km 76+400 del ramo di Livorno e più precisamente nel tratto in corrispondenza delle campate n. 22 e n. 23 del viadotto Stagno; la chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Livorno al km 76+420 in direzione Firenze. I lavori saranno eseguiti nei giorni settimanali dal lunedì al sabato dal 28/02/2022 al 25/03/2022 dalle 8 alle 17.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa