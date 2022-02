Fondazione CR Firenze sostiene Grosseto a Capitale della Cultura

Pieno sostegno da parte della Fondazione CR Firenze alla candidatura di Grosseto a Capitale Italiana della Cultura 2024. “Per Grosseto si tratta di una grande opportunità di crescita culturale, ma anche di sviluppo – sostiene il Presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - su cui il Comune e il gruppo di lavoro creato si stanno impegnando da tempo, raggiungendo, per la prima volta il novero delle dieci finaliste tra le quali verrà scelta la Capitale 2024”.

La Fondazione CR Firenze è vicina da sempre alla cultura grossetana e del territorio. In questi anni ha sostenuto il recupero dell’ex Convento delle Clarisse, per ospitare la prestigiosa Collezione Luzzetti, ed in collaborazione con la Fondazione GrossetoCultura ha contribuito ad arricchire periodicamente lo spazio di Clarisse Arte con opere della nostra collezione. Lo scorso anno ha contribuito a rendere accessibile lo spazio del Cassero Senese, sostenendo un progetto dell’Istituzione Le Mura, e ogni anno è al fianco degli operatori culturali che promuovono manifestazioni a Grosseto ed nei comuni limitrofi. E soggetti che sono coinvolti nella competizione, tra questi citiamo I Luoghi del Tempo, il festival Arie di Mare, istituzioni di prestigio come l’Orchestra Città di Grosseto o manifestazioni internazionali come il Premio Scriabin e tanti altri eventi che coinvolgono vari ambiti culturali.

“Grosseto è una città culturalmente vivace – conclude Salvadori- offre degli spunti che non guardano solo al passato, ma che sono rivolti a futuro. Quello che però ci ha sempre convinto ad investire sul territorio è la valorizzazione di ciò che in Maremma viene allestito, attivando quelle sinergie, tra pubblico e privato, di cui ci sentiamo parte e che ci auguriamo possano rendere vincente il progetto di Grosseto Capitale della Cultura 2024”.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa