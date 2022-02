Inter: il sì di Bremer

Tutti gli appassionati di calcio ricorderanno sicuramente di come, questa estate, tutti gli occhi del mondo fossero puntati sul nostro Paese per la sua avventura targata Europei in Inghilterra. Una impresa che ha visto gli azzurri trionfare dopo anni ed anni, l'ultimo risale al 1968 perciò suonavano ancora i Beatles fate conto, e portare a casa la tanto agognata coppa.

Ovviamente in tutta questa “febbre da Europei”, alla quale a fine anno si andrà ad aggiungere quella da Mondiali che stavolta si terranno in Qatar, le squadre della Serie A tricolore non sono certo state con le mani in mano. Una volta tornati i loro calciatori avrebbero dovuto continuare a giocare sul suolo italiano e quindi perché non pensare a nuove strategie e adeguati rimpasti nelle formazioni?

Infatti, passato il ciclone europei si è dovuto pensare al nuovo anno ed al calciomercato. Quest'ultimo è stato un punto particolarmente interessante sia per quanto riguarda chi ama il calcio o scommettere su di esso, come su recensioniscommesse.com ad esempio, che per chi, di calcio, ci vive!

È dunque questo il caso dell'Inter che, dopo una serie di tira e molla, è riuscita finalmente a strappare il fatidico sì da parte di un futuro nerazzurro proveniente dalla formazione del Torino. La squadra di Simone Inzaghi è dunque più che pronta a dare il suo abbraccia di benvenuto al difensore brasiliano Gleison Bremer Silva Nascimento (più comunemente noto come Gleison Bremer).

Il nuovo e giovane difensore, un classe 97 che si ispira alle tattiche ed allo stile del connazionale Lucimar Da Silva Ferreira detto Lúcio, pare essere dunque la scelta più indicata per le partite che si terranno in estate. La squadra milanese ha deciso di puntare maggiormente sulla difesa e questo è il risultato che molti tifosi stavano aspettando di sentire!

Su Internet, più precisamente su calciomercato.com, è dunque recentemente comparsa la notizia che recita “l’Inter ha da tempo tra le mani il sì di Bremer e il calciatore brasiliano è stato chiaro anche con Cairo, accettando il rinnovo a patto che la prossima estate i granata non chiedano le stelle per il suo cartellino. Insomma, le parti si sono venute incontro a vicenda e ad oggi Bremer ha dimostrato di essere uno che tiene alla parola data. Forse anche per questo in viale della Liberazione, nonostante la crescita esponenziale del calciatore e l’interesse di tanti club, che inizia a materializzarsi, si sentono abbastanza tranquilli. Ausilio è stato il primo a parlare con Bremer, ricevendo in cambio una stretta di mano”.

Dopo il beneplacito di Urbano Cairo sembra dunque che tutto sia pronto per il trasferimento di Bremer dalle vie torinesi alla nuova sede dell'Inter in Viale della Liberazione (Milano). Riuscirà dunque a dare il suo contributo in difesa alla squadra nerazzurra riportando in auge il nome del suo mito Lúcio? Come saranno le prossime partite della pazza Inter? Riuscirà a piazzarsi stabilmente in prima posizione nella classifica di Serie A?