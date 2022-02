Lavaggio strade a Scandicci, torna il servizio di polizia municipale

Da lunedì a Scandicci torna il supporto della Polizia Municipale al servizio dello spazzamento e del lavaggio meccanizzato delle strade. Con i controlli, da questa data le pattuglie ricominceranno quindi a sanzionare gli automobilisti che non rispettano il divieto di sosta nei giorni fissati per la pulizia delle diverse vie. Il servizio di lavaggio strade da parte di Alia Servizi Ambientali SpA in questo periodo non è stato interrotto e i cittadini sono sempre stati invitati a rimuovere ugualmente le auto.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa