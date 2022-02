Lavori a Empoli, cambia viabilità in via dei Neri

Lunedì 28 febbraio 2022, dalle 9 alle 17, il tratto di Via dei Neri, compreso tra via Leonardo da Vinci e Piazza del Popolo, sarà interessato da alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina, per attività di demolizione dell’intonaco sulla parte bassa della facciata di un edificio.

Nel tratto menzionato sarà posto il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli necessari alla lavorazione. L’attività si concluderà alle 17.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa