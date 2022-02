Lavori in centro, cambia la viabilità a Vinci

Modifiche e sospensione temporanea della circolazione a Vinci dal 1 marzo al 30 giugno, in piazza Da Vinci, via Fucini, via La Pira, con l'istituzione del divieto di transito in via Bonifazio.

Per consentire di poter lavorare sul cantiere di via Bonifazio (per carico e scarico di materiale edile), ci sarà una sospensione transitoria della circolazione, dalle ore 7.30 alle ore 18.30 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, in via Fucini, piazza Da Vinci e via La Pira. La sospensione non riguarda il sabato e i giorni festivi.

In via Bonifazio sarà previsto un divieto di transito, sempre con le stesse modalità di orario, dunque dal 1 marzo al 30 giugno (dalle ore 7.30 alle 18.30, escluso sabato e festivi). In entrambi i casi i provvedimenti sono legati per il tempo strettamente necessario al transito dei mezzi deputati a lavorare al cantiere. Sarà garantita, in caso di urgenza, emergenza e soccorso l'immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia.

Fonte: Comune di Vinci